Covid, Gimbe: "Tutti indicatori in calo. Negli ultimi 15 giorni -41% di prime dosi di vaccino. I 50enni esitano, frenata nella fascia 12-19 anni" (Di giovedì 23 settembre 2021) La curva piega ancora e Tutti gli indicatori fanno un passo indietro nell'ultima settimana, durante la quale però la campagna vaccinale fa registrare un crollo dei nuovi vaccinati che conferma "l'esitazione" Negli over 50 e contemporaneamente delinea una "frenata" nella fascia 12-19, dove quasi 1,5 milioni di ragazzi non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. È questa l'ultima fotografia scattata dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, riferito al periodo 15-21 settembre. Il report evidenzia rispetto alla settimana precedente una diminuzione di nuovi contagi (28.676 vs 33.712, -14,9%) e una sostanziale stabilità dei decessi (394 vs 389, +1,3%). In calo anche i casi attualmente positivi (109.513 vs 122.340, -10,5%), le persone in isolamento ...

