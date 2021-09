Covid, FDA: ok a terza dose Pfizer per gli over 65 (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci, ha autorizzato la terza dose del vaccino Pfizer per le persone dai 65 anni in su e per quelle fragili, ossia ad alto rischio di contrarre forme severe di Covid-19 o di gravi complicazioni. L’agenzia ha seguito le raccomandazioni date nei giorni scorsi dal suo comitato di esperti indipendenti. È atteso per oggi, invece, il parere dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie. Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci, ha autorizzato ladel vaccinoper le persone dai 65 anni in su e per quelle fragili, ossia ad alto rischio di contrarre forme severe di-19 o di gravi complicazioni. L’agenzia ha seguito le raccomandazioni date nei giorni scorsi dal suo comitato di esperti indipendenti. È atteso per oggi, invece, il parere dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie.

