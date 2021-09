Covid, Fda dà il via libera alla terza dose di vaccino per gli over 65 e i soggetti a rischio. L’Ema si esprimerà a inizio ottobre (Di giovedì 23 settembre 2021) In Italia è partita da alcuni giorni la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid ai soggetti più a rischio, ovvero i pazienti trapiantati e immunodepressi. Solo dopo aver valutato i dati e gli studi di definirà una eventuale estensione alla popolazione generale. Intanto negli Usa la Food and drug administration ha dato oggi il via libera al richiamo con il vaccino Pfizer per le persone dai 65 anni in su e per quelle fragili dopo che la commissione competente aveva discusso sull’opportunità di somministrare il booster agli under 65. Al momento, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si è pronunciata in relazione alle categorie da rivaccinare prioritariamente, ma per una più ampia estensione si attende la valutazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) In Italia è partita da alcuni giorni la somministrazione delladianti-aipiù a, ovvero i pazienti trapiantati e immunodepressi. Solo dopo aver valutato i dati e gli studi di definirà una eventuale estensionepopolazione generale. Intanto negli Usa la Food and drug administration ha dato oggi il viaal richiamo con ilPfizer per le persone dai 65 anni in su e per quelle fragili dopo che la commissione competente aveva discusso sull’opportunità di somministrare il booster agli under 65. Al momento, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si è pronunciata in relazione alle categorie da rivaccinare prioritariamente, ma per una più ampia estensione si attende la valutazione ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, negli Usa via libera dell’Fda alla terza dose di vaccino Pfizer dai 65 anni in su - borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - mantovanimg : SECONDO GLI ESPERTI DELLA FDA I VACCINI COVID-19 STANNO UCCIDENDO ALMENO 2 PERSONE PER OGNI VITA SALVATA e votano 1… - seguitemi2021 : RT @_A_mors: @DReqvenge2020 ??????'mai più vittime'????? Crolla il castello di carte COVID: Il gruppo di esperti sui vaccini della FDA si schie… - lisargadata : RT @lisargadata: @eretico_l @Blue_FreeSpirit @NincoNnco @StarlightRevo @25O319 @SmitArianna @Overbite71 @Dakini02478820 @enkidC @MauriNewWo… -