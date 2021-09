Covid, esperti: ‘Per pazienti con Mici nessuna controindicazione a vaccino’ (Di giovedì 23 settembre 2021) “nessuna controindicazione alla vaccinazione Covid: i pazienti adulti con malattie infiammatorie croniche intestinali”, le Mici, “trattati con farmaci antinfiammatori non steroidei con azione limitata al tratto gastrointestinale sono equiparati alla popolazione generale. Quindi possono e devono sottoporsi al vaccino anti Sars-CoV-2. Il consiglio è di non aspettare e di non posticipare la seconda dose, perché con la seconda dose si ha un recupero della risposta anticorpale. Inoltre, sebbene non ci siano ancora dati ed evidenze scientifiche sulla terza dose, consigliamo a questi pazienti di farla, in quanto rientrano nella categoria dei pazienti fragili”. E’ questo il messaggio che arriva dai gastroenterologi riuniti in occasione del 27° Congresso nazionale delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) “alla vaccinazione: iadulti con malattie infiammatorie croniche intestinali”, le, “trattati con farmaci antinfiammatori non steroidei con azione limitata al tratto gastrointestinale sono equiparati alla popolazione generale. Quindi possono e devono sottoporsi al vaccino anti Sars-CoV-2. Il consiglio è di non aspettare e di non posticipare la seconda dose, perché con la seconda dose si ha un recupero della risposta anticorpale. Inoltre, sebbene non ci siano ancora dati ed evidenze scientifiche sulla terza dose, consigliamo a questidi farla, in quanto rientrano nella categoria deifragili”. E’ questo il messaggio che arriva dai gastroenterologi riuniti in occasione del 27° Congresso nazionale delle ...

Advertising

NicolaPorro : Sulla #terzadose gli esperti si dividono in 3 orientamenti differenti. Ecco quali ?? - Rioolimpica2016 : Covid variante R1, la nuova mutazione preoccupa gli esperti - AssiElena : RT @FmMosca: SECONDO GLI ESPERTI DELLA FDA I VACCINI COVID-19 STANNO UCCIDENDO ALMENO 2 PERSONE PER OGNI VITA SALVATA e votano 16-2 contro… - giornaleradiofm : Salute: Covid: esperti, 'per pazienti con Mici nessuna controindicazione a vaccino': Roma, 23 set. (Adnkronos Salut… - TV7Benevento : Covid, esperti: 'Per pazienti con Mici nessuna controindicazione a vaccino'... -