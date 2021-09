Covid, Crisanti: “Terza dose per tutti dopo 6 mesi per bloccare trasmissione virus” (Di giovedì 23 settembre 2021) Terza dose di vaccino anti-Covid necessaria per tutti dopo 6 mesi dalla seconda, "per avere un livello di protezione che in qualche modo blocca la trasmissione" del virus. Lo dice il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021)di vaccino anti-necessaria perdalla seconda, "per avere un livello di protezione che in qualche modo blocca la" del. Lo dice il virologo Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. L'articolo .

