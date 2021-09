Covid: Consulenti, controllo green pass per accesso a luoghi lavoro anche a campione (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Labitalia) - "Il controllo della certificazione del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro può essere fatto anche a campione. È evidente, comunque, che un controllo diffuso e incondizionato garantirebbe migliori margini di sicurezza". E'una delle osservazioni contenute nell'approfondimento della Fondazioni Studi dei Consulenti del lavoro dal titolo 'La bussola per il green pass nei luoghi di lavoro'. Secondo i Consulenti "tuttavia, tale controllo – quotidiano – potrebbe richiedere un dispendio di tempo ed energie significativo, soprattutto per le realtà piccole o medio-piccole. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Labitalia) - "Ildella certificazione delper l'aidipuò essere fatto. È evidente, comunque, che undiffuso e incondizionato garantirebbe migliori margini di sicurezza". E'una delle osservazioni contenute nell'approfondimento della Fondazioni Studi deideldal titolo 'La bussola per ilneidi'. Secondo i"tuttavia, tale– quotidiano – potrebbe richiedere un dispendio di tempo ed energie significativo, soprattutto per le realtà piccole o medio-piccole. ...

Advertising

AgenziaOpinione : CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI LAVORO * COVID: « LA BUSSOLA PER IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO, DAL DECRETO LEG… - paola_cigna : @Ariachetira Ergo per Bssetti LUC Montagnier e altri 3 premi Nobel sarebbero stregoni.Ora si capisce perchè il no… - 29luglio1971 : RT @Valenti44837922: Gli avvocati di tutto il mondo presentano nuove prove alla Corte penale internazionale secondo cui i leader mondiali e… - me_desaparecido : RT @HBritaly: #news #vaccinazioni #FDA #covid ????I consulenti scientifici della Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha votato… - PetriniRomina : #covid19 ????I consulenti scientifici della Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha votato oggi ??16 a 2… -