Covid, autorizzazione per i virologi in tv? La rivolta dei professori: "Iniziamo dai politici che di vaccini non capiscono nulla" (Di giovedì 23 settembre 2021) C'è chi lo definisce un bavaglio, chi ritiene sia censura e chi ricorda che il fascismo in Italia non c'è più e chi chiede che magari la limitazione riguardi i politici che di virus e vaccini non capiscono nulla. È un coro concorde quello degli scienziati che commentano l'ordine del giorno a firma del deputato del gruppo Misto (ex M5s) Giorgio Trizzino, accolto ieri dal Governo, che chiede che virologi, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali parlino solo se autorizzati dalla struttura di appartenenza. Gli esperti, nella stragrande maggioranza docenti universitari e spesso a guida di lavoratori e reparti, non ci stanno anche se secondo Fabrizio Pregliasco, che spesso cita l'infodemia come uno dei problemi di comunicazione sul Covid, un codice etico e/o ...

