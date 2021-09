Covid 23 settembre: 4.061 contagiati, 63 morti. Esperti concordi: “Sì a terza dose e antinfluenzale insieme” (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 4.061 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 63 morti, portando a 130.551 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 321.554 tamponi con un tasso positività che all’1,26%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 3.650 con una diminuzione di 146 persone rispetto a ieri, mentre sono 505 ricoverati in terapia intensiva con 30 ingressi nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 5.466. In Italia gli attualmente positivi sono 105.083. LEGGI ANCHE Padova, neonato in terapia intensiva. È il più piccolo paziente ricoverato per Covid Pfizer ha la pillola che cura il Covid: va bene anche per chi è stato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 4.061 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 232021, secondo numeri e datidel bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 63, portando a 130.551 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 321.554 tamponi con un tasso positività che all’1,26%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 3.650 con una diminuzione di 146 persone rispetto a ieri, mentre sono 505 ricoverati in terapia intensiva con 30 ingressi nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 5.466. In Italia gli attualmente positivi sono 105.083. LEGGI ANCHE Padova, neonato in terapia intensiva. È il più piccolo paziente ricoverato perPfizer ha la pillola che cura il: va bene anche per chi è stato ...

