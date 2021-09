Covid-19, la situazione al San Pio: c’è un nuovo decesso (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo decesso per circostanze legate al Covid-19 al San Pio di Benevento. La vittima è un uomo di 88 anni residente a Sant’Angelo a Cupolo. L’azienda ospedaliera ha reso noti i dettagli nel bollettino quotidiano diramato nel pomeriggio. I pazienti attualmente ricoverati presso il nosocomio del rione Pacevecchia sono 14 (di cui 10 residenti nella provincia di Benevento). Nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrate dimissioni. Di seguito il report completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unper circostanze legate al-19 al San Pio di Benevento. La vittima è un uomo di 88 anni residente a Sant’Angelo a Cupolo. L’azienda ospedaliera ha reso noti i dettagli nel bollettino quotidiano diramato nel pomeriggio. I pazienti attualmente ricoverati presso il nosocomio del rione Pacevecchia sono 14 (di cui 10 residenti nella provincia di Benevento). Nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrate dimissioni. Di seguito il report completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

