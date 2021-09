Costa degli Etruschi: la Toscana più bella di fine estate (Di giovedì 23 settembre 2021) Sulla Costa Toscana , a sud di Livorno, nel golfo di Baratti s i trova una caratteristica ed inconfondibile spiaggia scintillante: tanti puntini luminosi sulla sabbia paiono miriadi di diamanti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) Sulla, a sud di Livorno, nel golfo di Baratti s i trova una caratteristica ed inconfondibile spiaggia scintillante: tanti puntini luminosi sulla sabbia paiono miriadi di diamanti ...

Advertising

sergioalesi : RT @Danielehd1: @sergioalesi @DonLega @vitalbaa Comunque qualcosa che non và nei prezzi c'è, il Pfizer perchè costa così tanto più degli al… - Danielehd1 : @sergioalesi @DonLega @vitalbaa Comunque qualcosa che non và nei prezzi c'è, il Pfizer perchè costa così tanto più degli altri? - GFrancoManfredi : RT @ProntoEstate: ?? Che spettacolo la #Calabria! Litorali antichi e mare cristallino ?? Oggi approdiamo sulle spiagge incontaminate della #C… - costa_costa1967 : Ah, se sapessimo leggere tutti l'inglese! Descrizione impietosa degli Italiani, e pensare che almeno noi Siciliani… - 1938_sandro : @fiammiferaia49 @Enrico__Costa Chi conosce il Csm sa che c'è SEMPRE stato con l'AVALLO DEI POLITICI per la nomina… -