(Di giovedì 23 settembre 2021)a mattinata di ieri, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, hannoA.A., di...

Advertising

lauraboldrini : “Ti impiccheremo in piazza”. Così mi aveva scritto. L’ho denunciato. Oggi la sentenza di condanna del Tribunale di… - Cosenza2punto0 : Cosenza, aveva la cocaina nell'abitazione: arrestato un 47enne ?? - RaffaelePizzati : RT @lauraboldrini: “Ti impiccheremo in piazza”. Così mi aveva scritto. L’ho denunciato. Oggi la sentenza di condanna del Tribunale di Cosen… - CosenzaChannel : L'uomo che aveva cercato di spegnere il rogo divampato nella sua proprietà, era stato soccorso e trasportato inizia… - CosenzaChannel : Il sindaco di Cosenza, Mario #Occhiuto: “Aveva una visione periclea della vita e della politica” -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza aveva

Quotidiano online

All'epoca della conferenza stampa, a cui avevano partecipato anche i rappresentanti della Guardia di Finanza di, il procuratore Brunisottolineato che "ci troviamo davanti a fatti ......i balzelli dei vari Governi che si sono succeduti non hanno certo reso facile la vita di chi... Il numero più alto di seconde case si registra nella provincia di Roma, a seguire Torino,, ...Dopo il successo alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia (Premio Speciale della Giuria) “Il buco” di Michelangelo Frammartino (in uscita nelle sale ...Nella mattinata di ieri, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Cosenza, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in ...