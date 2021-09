Cosa ci insegna l’agricoltura estrema

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 settembre 2021) Si chiamano "etaghas" le pozzanghere che raccolgono l'acqua in seguito a piogge abbondanti da cui i Tuareg prendono risorse idriche per le coltivazioni nelle zone montane del Sahara. Lo ha raccontato uno studio pubblicato sulla rivista Antiquity in seguito a una ricerca condotta dalla missione archeologica nel Sahara dell'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con il Department of Antiquities di Tripoli e le università di Milano e Modena-Reggio Emilia. Dallo studio emerge che proprio i Tuareg delle aree montuose della Libia sudoccidentale hanno sfruttato le pozze piovane per coltivare grano e cereali. Pratiche di sopravvivenza che probabilmente risalivano già al Tardo Neolitico che hanno permessoanche in zone desertiche.