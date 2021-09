CORSPORT – C’è un caso Manolas: resterà ancora in panchina (Di giovedì 23 settembre 2021) Kostas Manolas ancora in panchina con la Sampdoria, al suo posto gioca Rrahmani. L’ex Verona sembra aver scalzato il compagno. Corriere dello Sport parla di un possibile caso a Napoli con Rrahamani che viene di nuovo preferito a Manolas. Il kosovaro sta giocando bene e con la Sampdoria infilerà la sua terza partita da titolare, dato che nelle formazione di Spalletti sembra inamovibile al fianco di Koulibaly. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Ma la novità più rilevante s’avverte di nuovo in difesa, con la conferma di Rrahmani come «socio d’affari» di Koulibaly, dunque gerarchie che vengono temporaneamente ridisegnate e consegnano Manolas alla sua terza panchina consecutiva, un segnale dopo l’errore con la Juventus e piccole pause avvertite qua e là“. Rrahmani ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 settembre 2021) Kostasincon la Sampdoria, al suo posto gioca Rrahmani. L’ex Verona sembra aver scalzato il compagno. Corriere dello Sport parla di un possibilea Napoli con Rrahamani che viene di nuovo preferito a. Il kosovaro sta giocando bene e con la Sampdoria infilerà la sua terza partita da titolare, dato che nelle formazione di Spalletti sembra inamovibile al fianco di Koulibaly. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Ma la novità più rilevante s’avverte di nuovo in difesa, con la conferma di Rrahmani come «socio d’affari» di Koulibaly, dunque gerarchie che vengono temporaneamente ridisegnate e consegnanoalla sua terzaconsecutiva, un segnale dopo l’errore con la Juventus e piccole pause avvertite qua e là“. Rrahmani ...

