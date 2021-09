Corriere arrestato con sei etti di eroina in ovuli: poteva fruttare fino a 150mila euro (Di giovedì 23 settembre 2021) MONTEGIORGIO - Lo vedono aggirarsi nei pressi della fermata del bus con fare sospetto: arrestato dai carabinieri un Corriere della droga, aveva nello zainetto quasi 6 etti di eroina in ovuli, che ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 settembre 2021) MONTEGIORGIO - Lo vedono aggirarsi nei pressi della fermata del bus con fare sospetto:dai carabinieri undella droga, aveva nello zainetto quasi 6diin, che ...

Advertising

Corriere : Napoli, l’ex nazionale colombiano Antony De Avila Charris arrestato per spaccio internazionale - Corriere : Napoli, l’ex nazionale colombiano Antony De Avila Charris arrestato per spaccio intern... - Corriere : Trieste, candidato sindaco no mask arrestato dopo scontro con i carabinieri - Giusepp78335323 : RT @Corriere: Roberto Vitelli, ex di Prima linea arrestato per spaccio col figlio - nuccia20 : RT @Corriere: «I talebani hanno arrestato mio marito perché cristiano, noi salvi in Italia» -