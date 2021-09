Coronavirus ultime notizie. Card. Bagnasco: ho il Covid in forma leggera, vaccino mi ha protetto (Di giovedì 23 settembre 2021) Terza dose approvata in America e sempre più vicina per tutti, mentre si pone il voto di fiducia al Senato sul green pass Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 settembre 2021) Terza dose approvata in America e sempre più vicina per tutti, mentre si pone il voto di fiducia al Senato sul green pass

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Fauci: «L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo» - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - alexa5313 : RT @ultimenotizie: In #Russia nelle ultime 24 ore 820 persone hanno perso la vita per complicanze riconducibili al #coronavirus. Si tratta… - Telefriuli1 : ?????????? ???? ??????: ???? ?????????? ??????????????. ???????????? ?????? ?????????????????????????? Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sempre 11 pazienti in… -