Coronavirus, scendono nuovi casi e terapie intensive. Oxford: il virus finirà per causare solo raffreddore (Di giovedì 23 settembre 2021) La situazione pandemica sembra migliorare nel nostro paese: quattro regioni tornano verdi nella mappa europea dell'Ecdc, nessuna nuova regione sembra destinata a raggiungere la Sicilia in zona gialla la prossima settimana, con la Calabria, a rischio negli scorsi giorni, che ha una percentuale di occupazione delle terapie intensive all'8% (4 punti sotto la soglia limite). Confortanti i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe sono confortanti. Le cifre dell'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus, parlano di 4.061 (ieri 3.970 ) nuovi contagiati e 63 (ieri 59) morti nelle ultime 24 ore.Con 321.554 tamponi, 29 mila più di ieri, il tasso di positività scende leggermente dall'1,4% all'1,3%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 63 (ieri 67), con diversi recuperi della ...

