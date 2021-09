Coronavirus, i numeri della pandemia: oggi nel Lazio 372 nuovi casi, 12 i decessi (Di giovedì 23 settembre 2021) D’Amato: “oggi nel Lazio su 11123 tamponi molecolari e 13740 tamponi antigenici per un totale di 24863 tamponi, si registrano 372 nuovi casi positivi (+81). Sono 12 i decessi (+8) *compresi recuperi*, 403 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 267 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 184. Coronavirus: i dati delle Asl di Roma Asl Roma 1: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 6 decessi.Asl Roma 2: 85 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) D’Amato: “nelsu 11123 tamponi molecolari e 13740 tamponi antigenici per un totale di 24863 tamponi, si registrano 372positivi (+81). Sono 12 i(+8) *compresi recuperi*, 403 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 267 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. Ia Roma città sono a quota 184.: i dati delle Asl di Roma Asl Roma 1: 70nelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 6.Asl Roma 2: 85nelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o ...

