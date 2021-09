Coronavirus | i dati del 23 settembre | +14 nuovi positivi a Monza e Brianza | Lombardia sempre allo 0 | 8%

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #23settembre ?? 304 nuovi casi ?? 18.182 tamponi ?? 357 ricoverati (-15 da i… - emenietti : date retta ai pallini. - manuela_1710 : RT @emenietti: date retta ai pallini. - varesenews : Coronavirus: i nuovi positivi sono 79 nel Varesotto, 443 in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Il fondatore della pagina 'e analisi scientifiche' pur sottolineando come sia 'molto presto per trarre conclusioni ' , suggerisce un ' cauto ottimismo ' . ' La situazione è buona: ...... secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 3.970. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 67). Sono 321.554 i tamponi molecolari e antigenici per il...Covid Italia, il bollettino di oggi 23 settembre 2021. Sono 4.061 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.970.Da venerdì a domenica vaccinazioni nella chiesa di San Metodio di Siracusa. Si riduce il numero delle persone ricoverate in ospedale per Covid19. Si è svuotato il reparto di Terapia intensiva.