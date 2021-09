Coronavirus | i dati | 4 061 nuovi casi e 63 morti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 4.061 idi positività alcomunicati oggi giovedì 23 settembre in Italia, frutto di 321.554 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta stabile all’1,3%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 63 decessi. I ricoveri per Covid in area medica calano di 146 rispetto a mercoledì, in totale ora sono 3.650. Sono stati comunicati inoltre 30ingressi in terapia intensiva: i posti letto occupati da pazienti Covid calano di otto unità da ieri e sono 505 in totale. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.