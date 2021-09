Corona virus: Italia, 105083 attualmente positivi a test (-1076 in un giorno) con 130551 decessi (66) e 4414272 guariti (5466). Totale di 4649906 casi (4061) Dati della protezione civile: effettuati 321554 tamponi (Di giovedì 23 settembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 105083 attualmente positivi a test (-1076 in un giorno) con 130551 decessi (66) e 4414272 guariti (5466). Totale di 4649906 casi (4061) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 321554 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 settembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(66) e).di) proviene da Noi Notizie..

