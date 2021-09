Convocati Torino per la Lazio: recupero importante tra i granata (Di giovedì 23 settembre 2021) Convocati Torino per la Lazio: il tecnico Ivan Juric ha diramato la lista dei precettati, presente anche Marko Pjaca Il tecnico Ivan Juric ha diramato la lista dei Convocati per il match tra Torino e Lazio. Presente anche Marko Pjaca. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon Attaccanti: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021)per la: il tecnico Ivan Juric ha diramato la lista dei precettati, presente anche Marko Pjaca Il tecnico Ivan Juric ha diramato la lista deiper il match tra. Presente anche Marko Pjaca. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon Attaccanti: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24.

