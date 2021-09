Consumi, Osservatorio Findomestic: intenzioni d’acquisto in crescita per il terzo mese consecutivo (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Le intenzioni d’acquisto crescono da tre mesi consecutivi: l’Osservatorio Findomestic di settembre, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, ha rilevato a fine agosto un incremento della propensione media d’acquisto del 3,9% che conferma un trend positivo in atto da fine giugno (+6,7%) e proseguito a luglio (+5,8%). Questo andamento coincide con quello che riguarda i principali indicatori di sentiment dell’Osservatorio: dall’inizio dell’anno ad oggi sono diminuiti dal 49 al 30% coloro che si dicono molto preoccupati per la situazione economica del Paese e dal 28% al 20% chi teme seriamente il contagio. Non solo, da gennaio 2021 sono scesi dal 20 al 13% gli italiani che dichiarano di avere un reddito fortemente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Lecrescono da tre mesi consecutivi: l’di settembre, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, ha rilevato a fine agosto un incremento della propensione mediadel 3,9% che conferma un trend positivo in atto da fine giugno (+6,7%) e proseguito a luglio (+5,8%). Questo andamento coincide con quello che riguarda i principali indicatori di sentiment dell’: dall’inizio dell’anno ad oggi sono diminuiti dal 49 al 30% coloro che si dicono molto preoccupati per la situazione economica del Paese e dal 28% al 20% chi teme seriamente il contagio. Non solo, da gennaio 2021 sono scesi dal 20 al 13% gli italiani che dichiarano di avere un reddito fortemente ...

Advertising

DividendProfit : Consumi, Osservatorio Findomestic: intenzioni d’acquisto in crescita per il terzo mese consecutivo - cupmar : RT @GS1italy: Che anno è stato per i #consumi non alimentari? ?? Scopri le 10 cose che non puoi non sapere sul #NonFood. Scarica subito l'es… - GS1italy : Che anno è stato per i #consumi non alimentari? ?? Scopri le 10 cose che non puoi non sapere sul #NonFood. Scarica s… - logimar_sped : ???? L'#export del biologico #MadeinItaly continua la sua corsa: +11% rispetto allo scorso anno confermandosi il Paes… - RobinHeed : RT @Pier_Barbaro: #Marketing Must Read: Osservatorio consumi online: il mercato pet food -