Consulta: ok Dpcm, nessuna delega funzione legislativa al presidente del Consiglio (Di giovedì 23 settembre 2021) La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera di Consiglio la legittimità dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone. Esaminata in particolare la legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Dpcm, di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In attesa del deposito della sentenza nelle prossime settimane, si apprende che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Decreto legge numero 6, perché non applicabili al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Decreto legge numero 19, poiché al presidente del Consiglio non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera dila legittimità dei Decreti deldeldei ministri (), su istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone. Esaminata in particolare la legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante, di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In attesa del deposito della sentenza nelle prossime settimane, si apprende che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Decreto legge numero 6, perché non applicabili al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Decreto legge numero 19, poiché aldelnon è ...

Advertising

italiaserait : Consulta: ok Dpcm, nessuna delega funzione legislativa al presidente del Consiglio - TV7Benevento : Consulta: ok Dpcm, nessuna delega funzione legislativa al presidente del Consiglio... - fisco24_info : Consulta: ok Dpcm, nessuna delega funzione legislativa al presidente del Consiglio: La Corte costituzionale ha esam… - piccologabri : @Black300Joe la consulta doveva pronunciarsi ieri sui dpcm di giuseppi. Ha rimandato. Qui gatta ci cova - SmitArianna : Dpcm Covid, legittimità oggi al vaglio della Consulta -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta Dpcm Cassese 'Dpcm oggetto misterioso'/ 'Togli garanzia Parlamento e dai potere a Governo' I Dpcm sono un oggetto misterioso nel nostro Paese ". Così Sabino Cassese nella puntata di oggi a ...costituzionale ha preferito non esprimersi in merito alla decisione che deve prendere la Consulta sul ...

Scuola, la Prefettura: 'aggiunti nuovi treni da Grotte e Racalmuto verso Agrigento' ... l'Ufficio Scolastico provinciale, Trenitalia s.p.a., le ditte che prestano i servizi di trasporto i favore degli studenti e la Consulta Scolastica provinciale. Nel corso dell'incontro, grazie alle ...

Dpcm Covid, legittimità oggi al vaglio della Consulta Adnkronos Consulta: ok Dpcm, nessuna delega funzione legislativa al presidente del Consiglio Roma, 23 set. La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera di Consiglio la legittimità dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su i ...

Corte costituzionale: "Dpcm ok, nessuna delega di funzione legislativa al premier" La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sulla legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in le ...

sono un oggetto misterioso nel nostro Paese ". Così Sabino Cassese nella puntata di oggi a ...costituzionale ha preferito non esprimersi in merito alla decisione che deve prendere lasul ...... l'Ufficio Scolastico provinciale, Trenitalia s.p.a., le ditte che prestano i servizi di trasporto i favore degli studenti e laScolastica provinciale. Nel corso dell'incontro, grazie alle ...Roma, 23 set. La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera di Consiglio la legittimità dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su i ...La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sulla legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in le ...