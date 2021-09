Consulta: ok Dpcm, nessuna delega funzione legislativa al presidente del Consiglio (Di giovedì 23 settembre 2021) La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera di Consiglio la legittimità dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone. Esaminata in particolare la legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Dpcm, di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In attesa del deposito della sentenza nelle prossime settimane, si apprende che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Decreto legge numero 6, perché non applicabili al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Decreto legge numero 19, poiché al presidente del Consiglio non è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera dila legittimità dei Decreti deldeldei ministri (), su istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone. Esaminata in particolare la legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante, di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In attesa del deposito della sentenza nelle prossime settimane, si apprende che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Decreto legge numero 6, perché non applicabili al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Decreto legge numero 19, poiché aldelnon è ...

