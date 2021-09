Consorzio olio Garda Dop, fare squadra per valorizzare prodotto che non conosce crisi (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Labitalia) - Tempo di raccolta per gli olivicoltori italiani. Un periodo intenso di lavoro e di bilancio dell'annata, che in una delle aree più vocate e più pregiate per la produzione dell'olio, quella del lago di Garda, parte all'insegna di un messaggio chiaro: fare squadra. Un invito che i produttori raccolti nel Consorzio Garda Dop rivolgono a tutta la filiera e in particolare ai ristoratori di questa zona a forte vocazione turistica, dove il prodotto principe della propria terra è ancora poco valorizzato. Un olio, il Garda Dop, che non solo non ha subito la scure della pandemia quanto al consumo, ma che ha la capacità di mantenere costante la sua posizione sul mercato. A confermarlo Laura Turri, presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Labitalia) - Tempo di raccolta per gli olivicoltori italiani. Un periodo intenso di lavoro e di bilancio dell'annata, che in una delle aree più vocate e più pregiate per la produzione dell', quella del lago di, parte all'insegna di un messaggio chiaro:. Un invito che i produttori raccolti nelDop rivolgono a tutta la filiera e in particolare ai ristoratori di questa zona a forte vocazione turistica, dove ilprincipe della propria terra è ancora poco valorizzato. Un, ilDop, che non solo non ha subito la scure della pandemia quanto al consumo, ma che ha la capacità di mantenere costante la sua posizione sul mercato. A confermarlo Laura Turri, presidente del ...

Advertising

ConoeConsorzio : Conoe presente a @Vinoforum. Nello stand “Oleoteca” di Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e @coldiretti è stat… - L_indiscreto : @chiccotesta Mia figlia è una dirigente di un consorzio di olio di oliva . Nel 2021 hanno esportato olio che avevan… - zucchi_alessia : RT @origin_italia: L'@oliodop sostiene la richiesta di #OriginItalia di agire in sinergia per contrastare il #Nutriscore. Per il #Cda del C… - FCapozzi61 : RT @fqualivita: Il #Cda del Consorzio #oliodoprivieraligure dice 'no' al #Nutriscore e rilancia la richiesta di @OriginItalia di agire cong… - Mau_Gubbiotti : RT @EnteRomaNatura: Lunedì 20 Settembre Conferenza Stampa “Presentazione Campagna di sensibilizzazione e avvio recupero olio vegetale esaus… -