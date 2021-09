Confiscati alla Camorra beni per 17 milioni di euro (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - La Guardia di finanza tra Campania e Lazio ha eseguito la confisca di beni per 17 milioni di euro riconducibili anche attraverso suoi familiari a Michele Palumbo, 69 anni, legato al clan Mallardo. Acquisiti al patrimonio dello Stato 17 unità abitative tra Giugliano (Na), Aversa (Ce), Mentana (Rm), e Monterotondo (Rm), 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore immobiliare con sede a Fonte Nuova (Rm). I beni erano stati oggetto di diversi sequestri tra il 2010 e il 2021. I Mallardo hanno investito guadagni di provenienza illecita in attività immobiliari facenti capo al Palumbo e a una sua società operante nel settore edile. Tramite di questo 'affare' il genero di Palumbo, Giuseppe D'Alterio, 44 anni esponente di rilievo ... Leggi su agi (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - La Guardia di finanza tra Campania e Lazio ha eseguito la confisca diper 17diriconducibili anche attraverso suoi familiari a Michele Palumbo, 69 anni, legato al clan Mrdo. Acquisiti al patrimonio dello Stato 17 unità abitative tra Giugliano (Na), Aversa (Ce), Mentana (Rm), e Monterotondo (Rm), 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore immobiliare con sede a Fonte Nuova (Rm). Ierano stati oggetto di diversi sequestri tra il 2010 e il 2021. I Mrdo hanno investito guadagni di provenienza illecita in attività immobiliari facenti capo al Palumbo e a una sua società operante nel settore edile. Tramite di questo 'affare' il genero di Palumbo, Giuseppe D'Alterio, 44 anni esponente di rilievo ...

