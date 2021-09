Confindustria: Draghi, 'fra imprenditori resti il gusto del futuro' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ho avuto modo di ricordare che riacquistare il 'gusto del futuro' è essenziale perché l'Italia torni alla crescita, alla prosperità, al rispetto dell'ambiente visto come opportunità, non come vincolo. Le nostre imprese, voi, avete raccolto il messaggio e oggi abbiamo uno dei tassi di crescita più elevati dell'UE. Il nostro compito, il compito del Governo, è far sì che il gusto del futuro continui a restare nelle vostre scelte di imprenditori". Lo ha detto il premier Mario Draghi all'assemblea di Confindustria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ho avuto modo di ricordare che riacquistare il 'del' è essenziale perché l'Italia torni alla crescita, alla prosperità, al rispetto dell'ambiente visto come opportunità, non come vincolo. Le nostre imprese, voi, avete raccolto il messaggio e oggi abbiamo uno dei tassi di crescita più elevati dell'UE. Il nostro compito, il compito del Governo, è far sì che ildelcontinui a restare nelle vostre scelte di". Lo ha detto il premier Marioall'assemblea di

