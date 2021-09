Confindustria Avellino, ciclo di webinar sulla valorizzazione della proprietà intellettuale (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino, ha organizzato un ciclo di tre webinar dedicati alla valorizzazione della proprietà intellettuale. I webinar, programmati per i giorni 7, 14 e 21 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, intendono offrire una panoramica sui Brevetti, sul Design Industriale e sulla tutela dei Marchi. Si tratta di beni intangibili capaci di creare un notevole valore aggiunto al patrimonio aziendale e, come tali, necessitano di adeguate tutele. Sarà Stefano Scauzillo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino ad aprire i lavori dei webinar, mentre gli approfondimenti saranno curati dai professional dello ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Gruppo Giovani Imprenditori di, ha organizzato undi trededicati alla. I, programmati per i giorni 7, 14 e 21 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, intendono offrire una panoramica sui Brevetti, sul Design Industriale etutela dei Marchi. Si tratta di beni intangibili capaci di creare un notevole valore aggiunto al patrimonio aziendale e, come tali, necessitano di adeguate tutele. Sarà Stefano Scauzillo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori diad aprire i lavori dei, mentre gli approfondimenti saranno curati dai professional dello ...

Advertising

ildenaro_it : @Confindustria #Avellino, #sicurezza sul #lavoro: in #ArcelorMittal #festa per i 20 anni senza #infortuni - GrottaNews : Confindustria Avellino, sicurezza sul lavoro: in ArcelorMittal festa per i 20 anni senza infortuni -