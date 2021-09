Concorso Guardia di Finanza: aperto il bando per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri (Di giovedì 23 settembre 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 172, del 10 settembre 2021, è stato pubblicato il bando di Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri (1199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare) così ripartiti: • n. 883 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; • n. 526 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752). Inoltre, sono stati destinati 147 posti all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”. Concorso Guardia di Finanza: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 172, del 10 settembre 2021, è stato pubblicato ildi, per titoli ed esami, per ildi(1199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare) così ripartiti: • n. 883 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; • n. 526 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752). Inoltre, sono stati destinati 147 posti all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”.di: i ...

