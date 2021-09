Concorso Emilia Romagna, 85 posti presso i Centri per l’Impiego: bando in arrivo (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovo bando in arrivo per il prossimo Concorso Centri per l’Impiego Emilia Romagna per selezionare 85 persone, che saranno assunte con contratto di formazione lavoro. La Regione Emilia Romagna ha recentemente annunciato, tramite una videoconferenza, l’adozione di un Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di “consolidare la gestione e lo sviluppo dei servizi dei Centri per l’Impiego e di collocamento mirato per le persone con disabilità, investendo sulle competenze del personale, sulle infrastrutture e sull’aggiornamento degli strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare i servizi e la qualificazione ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovoinper il prossimoperper selezionare 85 persone, che saranno assunte con contratto di formazione lavoro. La Regioneha recentemente annunciato, tramite una videoconferenza, l’adozione di un Piano di potenziamento deipere delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di “consolidare la gestione e lo sviluppo dei servizi deipere di collocamento mirato per le persone con disabilità, investendo sulle competenze del personale, sulle infrastrutture e sull’aggiornamento degli strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare i servizi e la qualificazione ...

