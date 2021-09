Concerto per Battiato ‘sfregiato’ dalla violenza: aggrediti Al Bano e Sgarbi (Di giovedì 23 settembre 2021) Aggressione verbale sia per Al Bano che per Sgarbi. Concerto di Franco Battiato rovinato dalla furia del pubblico, che avrebbe preso di mira i due sul palco Fischi e “bu”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 23 settembre 2021) Aggressione verbale sia per Alche perdi Francorovinatofuria del pubblico, che avrebbe preso di mira i due sul palco Fischi e “bu”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

Mov5Stelle : Per teatri, cinema, sale da concerto, luoghi della cultura e impianti sportivi è arrivato il momento di tornare all… - FBiasin : Ogni partita/concerto/sagra della salsiccia in più con gli impianti non aperti al 100% è una carissima e inaccettab… - VittorioSgarbi : I fischi a me e ad Al Bano sono stati solo un oltraggio alla memoria di Franco Battiato, di cui siamo stati estimat… - calvi1956 : RT @eziomauro: Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi al concerto all'Arena di Verona per Franco Battiato - justt_co : RT @YORKSHIRET3A: vendo due biglietti per il concerto di Louis a Zurigo del 9 aprile 2022. i biglietti sono al prezzo originale (78€ ciascu… -