Como Benevento (probabili formazioni e Tv) (Di giovedì 23 settembre 2021) Gara valida per la sesta giornata della Serie B 21/22. Si affrontano la quartultima contro la quarta classificata. Per il Como diventa necessario sfruttare il fattore "casa" per strappare punti salvezza. Il Benevento invece ha recuperato terreno dopo la partenza sottotono. Como Benevento si giocherà sabato 25 settembre alle ore 14,00 presso lo stadio Sinigaglia di Como. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Cosenza. Prova un po' incolore dei lombardi, incapaci di riuscire a creare davvero delle occasioni nitide da rete. L'attacco è rimasto spuntato nonostante la quantità elevata di palloni buttati in area di rigore alla ricerca dei centimetri di Cerri. La difesa non ha brillato particolarmente e sul secondo gol ci sono delle evidenti colpe ...

