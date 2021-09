Commissione Ue contro Fifa sui Mondiali ogni due anni (Di giovedì 23 settembre 2021) La Commissione Europea si è detta preoccupata per il piano della Fifa di rendere i Mondiali di calcio un evento biennale. “Condivido pienamente i dubbi delle Federazioni calcistiche europee nazionali sulla possibilità di una Coppa del Mondo biennale”, le parole di Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea per la promozione del nostro stile di vita europeo, come L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) LaEuropea si è detta preoccupata per il piano delladi rendere idi calcio un evento biennale. “Condivido pienamente i dubbi delle Federazioni calcistiche europee nazionali sulla possibilità di una Coppa del Mondo biennale”, le parole di Margaritis Schinas, vicepresidente dellaeuropea per la promozione del nostro stile di vita europeo, come L'articolo

