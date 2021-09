Come salvare le foto di Whatsapp (ricevute e inviate) per conservarle (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo aver scattato tante fotografie e averle condivise direttamente su Whatsapp sarebbe cosa buona salvarle nella galleria, in modo da poterle vedere dall'applicazione principale di foto, senza per forza aprire quella chat su Whatsapp. Usando infatti fotocamera incorporata nell'app non è detto che siano salvate anche sul telefono e potrebbero benissimo essere fuori dal backup automatico previsto (per esempio tramite Google foto). Questo rende necessario salvare le foto ricevute e inviate, senza dimenticare che su Whatsapp si accumulano molte foto e immagini spazzatura provenienti dai vari gruppi di amici e possiamo benissimo salvarle in un backup foto, così da ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo aver scattato tantegrafie e averle condivise direttamente susarebbe cosa buona salvarle nella galleria, in modo da poterle vedere dall'applicazione principale di, senza per forza aprire quella chat su. Usando infatticamera incorporata nell'app non è detto che siano salvate anche sul telefono e potrebbero benissimo essere fuori dal backup automatico previsto (per esempio tramite Google). Questo rende necessariole, senza dimenticare che susi accumulano moltee immagini spazzatura provenienti dai vari gruppi di amici e possiamo benissimo salvarle in un backup, così da ...

faisaluc2 : RT @LAVSediLocali: HAI MAI PENSATO DI DEDICARE AGLI ANIMALI IL TUO TEMPO LIBERO? Attivisti come Laura, ti racconteranno come possiamo agire… - michelericcia16 : IL 23 Settembre del 1943 venne fucilato dai tedeschi Salvo D'Acquisto, vice brigadiere dei carabinieri, per salvare… - Lucia05149332 : RT @LAVSediLocali: HAI MAI PENSATO DI DEDICARE AGLI ANIMALI IL TUO TEMPO LIBERO? Attivisti come Laura, ti racconteranno come possiamo agire… - AntigoneCris : RT @looking4wd: e, mentre per “salvare il pianeta dal riscaldamento globale” in nome della rivoluzione green si inizia a proporre di tassar… - che_pensi : Come si vota per salvare dayane, qualcuno che mi aiuti non capisco niente. #prelemi #mellos -