Come lo vedete il Mondiale ogni due anni?

Mentre i club si mettono definitivamente alle spalle la prima pausa per le Nazionali e anche le coppe europee cominciano ad entrare nel vivo, il piano della FIFA va avanti a fari tutt'altro che spenti. La proposta era stata messa sul tavolo per la prima volta durante il 71esimo congresso della FIFA di Zurigo dello scorso 21 maggio, quando la federazione saudita aveva proposto di condurre un piano di fattibilità per accorciare la pausa tra un Mondiale (sia maschile che femminile) e l'altro da quattro anni a due. Nelle settimane successive, però, si è presto capito che quella della federazione saudita non era una proposta di un dirigente isolato con strani grilli per la testa, ma solo il primo passo di un piano di persuasione dell'opinione pubblica nei confronti di una riforma voluta dalla FIFA stessa. D'altra parte, visti i rapporti strettissimi che ...

