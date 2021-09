(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo una serie di rinvii legati alla pandemia,Italia, organizzazione in prima linea contro ogni forma di, ha tenuto oggi a battesimo ilo “la, si può”, ideato in collaborazione con Amici di Salvataggio – Associazione(www.amicidisalvataggio.it) e con il patrocinio di Rai per il sociale. Un triplice riconoscimento pubblico a professionisti della comunicazione, operatori/associazioni, aziende che con il loro lavoro abbiano dimostrato che è possibile contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi per le comunità, in Italia e nel mondo; tema purtroppo mai di così stringente attualità. La cerimonia diazione, inserita tra gli eventi del Festival ...

fattoquotidiano : “Combattere la disuguaglianza, si può fare”: consegnati i premi Oxfam in memoria di Alessandra Appiano - RaiperilSociale : ?Premio 'Combattere la disuguaglianza, si può fare' di @OxfamItalia associazione in prima linea contro ogni forma d… - VittorioPalumbo : RT @galatacla: A Firenze @OxfamItalia consegna il riconoscimento «Combattere la disuguaglianza, si può fare» a Princes, azienda di Foggia x… - galatacla : A Firenze @OxfamItalia consegna il riconoscimento «Combattere la disuguaglianza, si può fare» a Princes, azienda di… -

Ultime Notizie dalla rete : Combattere disuguaglianza

Il Fatto Quotidiano

Con la consapevolezza che occorre agire subito, Oxfam Italia ha istituito il premio 'la, si può fare ' ideato in collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione ...Oxfam Italia, organizzazione in prima linea contro ogni forma di, promuove quest'anno il Premiola, si può fare , ideato in collaborazione con Amici di Salvataggio - Associazione Alessandra Appiano, e con il patrocinio di RAI per il sociale. Un triplice riconoscimento ...Davvero abbiamo intenzione di costruire un mondo più equo e sostenibile post pandemia? Sembrerebbe di no secondo Oxfam - organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze - che denuncia i ritar ...Una fotografia sulle diseguaglianze da combattere e le proposte dei quattro principali competitor nella corsa al Campidoglio per incrementare l’offerta di servizi sociali della Capitale. Giovani che v ...