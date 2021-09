CNH Industrial, controllata annuncia emissione obbligazionaria (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial ha reso noto che la controllata CNH Industrial Capital Canada intende procedere ad una emissione obbligazionaria attraverso un collocamento privato (private placement) ad alcuni investitori accreditati in ciascuna delle province del Canada, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, tutte indirettamente ed interamente controllate da CNH Industrial. CNH Industrial Capital Canada intende utilizzare i proventi netti dell’emissione per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – CNHha reso noto che laCNHCapital Canada intende procedere ad unaattraverso un collocamento privato (private placement) ad alcuni investitori accreditati in ciascuna delle province del Canada, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNHCapital LLC, CNHCapital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, tutte indirettamente ed interamente controllate da CNH. CNHCapital Canada intende utilizzare i proventi netti dell’per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o ...

