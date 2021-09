Close up | 9 artiste femminili che hanno cambiato la storia con un ritratto

(Di giovedì 23 settembre 2021) Alla Fondation Beyeler, a Basilea, da questo fine settimana e fino al 2 gennaio (green pass obbligatorio) è allestita una collettiva che – scommettiamo? – piacerebbe anche ad Alexandra Ocasio Cortez. L’abbiamo visitata in anteprima per l’Italia e l’abbiamo già eletta a #mustsee di stagione.

Ad arricchire la rassegna, il film project che vede nove attrici interpretare le novein altrettanti corti cinematografici. Riehen // fino al 2 gennaio 2022- up FONDATION BEYELER ...La mostra- UP, che la Fondation Beyeler ospiterà dal prossimo autunno, è dedicata a nove; le cui opere occupano posizioni preminenti nella storia dell'arte moderna dal 1870 fino a oggi. È questo, ...La mostra fino al 2 gennaio alla Fondation Beyeler di Basilea celebra in modo originale l'empowerment di donne che hanno fatto la rivoluzione con una tavolozza in mano.