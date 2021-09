Classifica Serie A dopo cinque giornate di campionato: Napoli in vetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Con Roma-Udinese termina in via ufficiale il quinto turno della massima Serie di calcio italiano. La vittoria del Napoli di Luciano Spalletti (4-0 a Genova contro la Sampdoria) colloca gli azzurri al primo posto della graduatoria con cinque vittorie su cinque incamerate. Dietro allo schiacciasassi campano si assiepa la coppia di milanesi formata da Inter e Milan che inseguono con due punti di distanza. Al quarto posto la Roma che nel posticipo ha vinto, soffrendo, contro l’Udinese per 1-0. In coda, prima vittoria della Juventus mentre l’Empoli sale a sei punti. Primo punticino per la Salernitana. Ecco come cambia la Classifica di Serie A. Classifica Serie A: ecco cosa è successo in graduatoria Ecco la Classifica in massima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Con Roma-Udinese termina in via ufficiale il quinto turno della massimadi calcio italiano. La vittoria deldi Luciano Spalletti (4-0 a Genova contro la Sampdoria) colloca gli azzurri al primo posto della graduatoria convittorie suincamerate. Dietro allo schiacciasassi campano si assiepa la coppia di milanesi formata da Inter e Milan che inseguono con due punti di distanza. Al quarto posto la Roma che nel posticipo ha vinto, soffrendo, contro l’Udinese per 1-0. In coda, prima vittoria della Juventus mentre l’Empoli sale a sei punti. Primo punticino per la Salernitana. Ecco come cambia ladiA.A: ecco cosa è successo in graduatoria Ecco lain massima ...

Advertising

OptaPaolo : 4 - Lorenzo Insigne raggiunge con 310 presenze Moreno Ferrario al quarto posto nella classifica per presenze in Ser… - Gazzetta_it : Osimhen è una furia, Napoli show anche con la Samp: 4-0 ed è di nuovo 1° da solo - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia la zona Champions, l'Udinese resta a 7: La Roma ha battuto l'Ud… - fisco24_info : Serie A, Roma-Udinese 1-0: decide Abraham: Giallorossi si portano a 12 punti in classifica, tre in meno del Napoli… - RSIsport : ? Il Napoli è inarrestabile in questo avvio di Serie A. Grazie al 4-0 con cui ha espugnato il campo della Sampdoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie Roma batte Udinese ma perde Pellegrini Una rete di Abraham regala i tre punti casalinghi alla squadra di Jose' Mourinho che sale a dodici punti in classifica. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica ...

Roma - Udinese 1 - 0, decide Abraham. Rosso a Pellegrini, salta il derby È sua la rete decisiva che riporta i giallorossi nella parte più alta delle classifica a far ... APPROFONDIMENTI SERIE A Foto SERIE A Torino - Lazio 1 - 1 SERIE A Sampdoria - Napoli 0 - 4 CALCIO ...

Serie A oggi live, le partite in diretta. Risultati e classifica QUOTIDIANO NAZIONALE Picerno, Reginaldo: “Turris? Grande prova contro un’ottima squadra, ma ora testa al Messina” “Ho iniziato a 16 anni a Treviso, lì ho fatto Allievi e Primavera, poi in prima squadra. Ho fatto a Treviso la Serie A, è stato molto importante per me arrivare a quei livelli. Il campionato che mi è ...

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Abraham lancia la Roma Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle due partite che giovedì 23 settembre chiudono il programma della 5^giornata di campionato.

Una rete di Abraham regala i tre punti casalinghi alla squadra di Jose' Mourinho che sale a dodici punti in. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica ...È sua la rete decisiva che riporta i giallorossi nella parte più alta dellea far ... APPROFONDIMENTIA FotoA Torino - Lazio 1 - 1A Sampdoria - Napoli 0 - 4 CALCIO ...“Ho iniziato a 16 anni a Treviso, lì ho fatto Allievi e Primavera, poi in prima squadra. Ho fatto a Treviso la Serie A, è stato molto importante per me arrivare a quei livelli. Il campionato che mi è ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle due partite che giovedì 23 settembre chiudono il programma della 5^giornata di campionato.