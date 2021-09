Clan Mallardo, sequestrati oltre 17 milioni: blitz ad un imprenditore (Di giovedì 23 settembre 2021) La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 17 milioni di euro ad un noto imprenditore appartenente al Clan Mallardo La Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha proceduto alla confisca, tra Campania e Lazio, di un corposo patrimonio del valore di 17.600 mila euro. L’ingente somma è interamente riconducibile a Michele Palumbo, nato a Villaricca, in provincia di Napoli nel 1952, appartenente al Clan Mallardo. La Guardia di finanza ha sequestrato 17 immobili tra i comuni di Giugliano, Aversa, Mentana, e Monterotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, tutti riconducibili al Palumbo e al suo nucleo familiare. Inoltre le Fiamme Gialle hanno acquisito anche diverse quote relative a una società operante nel settore ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021) La Guardia di Finanza ha sequestrato17di euro ad un notoappartenente alLa Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha proceduto alla confisca, tra Campania e Lazio, di un corposo patrimonio del valore di 17.600 mila euro. L’ingente somma è interamente riconducibile a Michele Palumbo, nato a Villaricca, in provincia di Napoli nel 1952, appartenente al. La Guardia di finanza ha sequestrato 17 immobili tra i comuni di Giugliano, Aversa, Mentana, e Monterotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, tutti riconducibili al Palumbo e al suo nucleo familiare. Inle Fiamme Gialle hanno acquisito anche diverse quote relative a una società operante nel settore ...

Advertising

bassairpinia : CONFISCATI BENI PER OLTRE 17 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DEL CLAN MALLARDO. - - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Camorra, confiscati beni per 17 milioni di euro al costruttore del clan Mallardo - concentrazione : #camorra: confiscato patrimonio da 17 milioni a membro clan Mallardo - larampait : (VIDEO) Confiscati oltre 17 milioni al #clanMallardo: blitz #GdF anche ad #Aversa - radioromait : Camorra, confisca beni per 17 milioni a membro Clan Mallardo: case e terreni tra Lazio e Campania -