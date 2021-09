Citroën C5 X - In Italia con prezzi a partire da 33 250 euro

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 settembre 2021) Laha aperto gli ordini per la C5 X, ammiraglia di ritorno nei listini della Casa francese in una veste inedita: quella di una berlina rialzata che attinge alcune caratteristiche dal mondo delle Suv. In consegna adall'inizio del 2022, è proposta con motorizzazioni a benzina (listino ada 33.250) e ibrida plug-in (da 45.250). A benzina o elettrificata. La C5 X a benzina si può scegliere in due versioni: da 130 e 180 cavalli, entrambe abbinate al cambio automatico a otto rapporti. L'ibrida ricaricabile, nome in codice Hybrid 225 -EAT8, ha invece un powertrain composto dal Puretech nella declinazione più potente (180 CV), dal motore elettrico da 81,2 KW, dal cambio automatico elettrificato ë-EAT8 e da una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh di ...