Citel Group inaugura a Napoli la sede del dopo Covid Parole d’ordine | la sicurezza | il benessere e la flessibilità

(Di giovedì 23 settembre 2021), Innovation Company partenopea che da oltre 20 anni sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale per la trasformazione digitale di aziende ed enti della Pubblica Amministrazione, apre le porte della nuovaa pochi passi dal centro di. Uno spazio polifunzionale di circa 300 mq, dinamico e versatile, pronto ad ospitare altre 50 risorse attive nell’headquarter campano, che introduce soluzioni all’avanguardia nel campo della progettazione di ambienti lavorativi all’insegna dell’ecosostenibilità, della collaborazione attiva e deldei dipendenti, orientandosi verso l’innovazione tecnologica e laprofessionale. È proprio la qualità della vita lavorativa delle persone il principio che ha guidato la riprogettazione della nuova ...

Advertising

vzirnstein : RT @Re2bit1: Citel group inaugura la nuova sede di Napoli – Re2bit - Requadro2 : RT @Re2bit1: Citel group inaugura la nuova sede di Napoli – Re2bit - Re2bit1 : Citel group inaugura la nuova sede di Napoli – Re2bit -

Ultime Notizie dalla rete : Citel Group

Monitorimmobiliare.it

, innovation company partenopea che da oltre 20 anni sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per la trasformazione digitale di aziende ed enti della Pubblica amministrazione, apre le ...... grazie al 5G', spiega Valerio D'Angelo , ceo di. L'innovazione già sul mercato . 'Il nostro car sharing LeasysGo! è un esempio concreto di mobilità elettrica e connessa, ormai attivo in ...Citel Group, innovation company partenopea che da oltre 20 anni sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per la trasformazione digitale di aziende ed enti della Pubblica amministrazione, apre le ...