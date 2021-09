Cipolle all’agretto | il contorno perfetto pronto in meno di mezz’ora

Leggi su chedonna

(Di giovedì 23 settembre 2021) Portare in tavola lesignifica valorizzare al massimo un prodotto genuino: ilideale per diverse ricette è easy Se siete alla ricerca di unveloce, pratico e che sta bene con tutto, lesono quello che fa per voi. Una ricetta intrigante e semplice, diversa dal solito e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it