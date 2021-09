Cinghiali a passeggio nel traffico di via Trionfale Il ministro Patuanelli | ' Emergenza nazionale'

(Di giovedì 23 settembre 2021) Un gruppo dineldi via. Per il(M5s), che guida l'Agricoltura, oramai è '

mareblu201 : @ferrarailgrasso Vedo l’80% degli italiani vaccinati e cinghiali a passeggio nella capitale. Indagare chi dice il contrario. #stasi - donvaccarelli : Basta con questa strumentalizzazione tesa a screditare l’attuale amministrazione comunale capitolina. I cinghiali… - CALCIOGEMINI : Famiglia di cinghiali a 'passeggio' tra le auto, l'ennesimo caso a Roma - FrancoZerlenga : Però i cinghiali a passeggio per Roma fanno tanta tenerezza : si ritorna finalmente a Romolo che regnava sulla pal… - MediasetTgcom24 : Famiglia di cinghiali a 'passeggio' tra le auto, l'ennesimo caso a Roma #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiali passeggio

Un gruppo dinel traffico di via Trionfale. Per il ministro Patuanelli (M5s), che guida l'Agricoltura, oramai è 'emergenza nazionale'Video su questo argomento Trionfale, itrovano traffico... È sempre più Raggi - zoo Oltre otto italiani su 10 (81%) - secondo l'indagine Coldiretti/Ixè - pensano che l'emergenza ...Patuanelli: 'Un'emergenza sentita in tutto il Paese non solo nellaCapitale'. Due cinghiali avvistati anche a Torino (ANSA) ...Un gruppo di cinghiali a passeggio nel traffico di via Trionfale. Per il ministro Patuanelli (M5s), che guida l’Agricoltura, oramai è «emergenza nazionale» ...