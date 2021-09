Cina? No, Russia. Il piano Macron per vendicare Aukus (Di giovedì 23 settembre 2021) Quanto può costare un fallo di reazione? In un una partita di calcio un cartellino giallo, talvolta perfino rosso. In politica estera anche. La Francia è apparentemente in rotta di collisione con gli Stati Uniti. Aukus, il patto di condivisione tecnologica e militare siglato da Joe Biden con Australia e Regno Unito nell’Indo-Pacifico, ha bruciato la commessa di sottomarini da 56 miliardi di euro dei francesi diretti a Canberra. Saranno sostituiti dai più moderni sommergibili a propulsione nucleare di fattura anglosassone. Una telefonata fra Biden ed Emmanuel Macron mercoledì ha gettato acqua sul fuoco, ma non ha chiuso la partita. Parigi è pronta a rilanciare per incassare un “credito” vis-a-vis con gli americani, e sembra volersi trasCinare dietro l’Europa. Tirare la corda, però, è una scommessa rischiosa. Ne è convinto Ben Schreer, ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Quanto può costare un fallo di reazione? In un una partita di calcio un cartellino giallo, talvolta perfino rosso. In politica estera anche. La Francia è apparentemente in rotta di collisione con gli Stati Uniti., il patto di condivisione tecnologica e militare siglato da Joe Biden con Australia e Regno Unito nell’Indo-Pacifico, ha bruciato la commessa di sottomarini da 56 miliardi di euro dei francesi diretti a Canberra. Saranno sostituiti dai più moderni sommergibili a propulsione nucleare di fattura anglosassone. Una telefonata fra Biden ed Emmanuelmercoledì ha gettato acqua sul fuoco, ma non ha chiuso la partita. Parigi è pronta a rilanciare per incassare un “credito” vis-a-vis con gli americani, e sembra volersi trasre dietro l’Europa. Tirare la corda, però, è una scommessa rischiosa. Ne è convinto Ben Schreer, ...

