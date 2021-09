Ciclismo, percorso e altimetria Mondiali 2021: tanti muri e scenari tattici da decifrare (Di giovedì 23 settembre 2021) La prova in linea dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada, i quali si terranno nelle Fiandre, proporrà un tracciato assai particolare. Esso, infatti, comprende due circuiti che si intrecciano tra loro. Il primo è più semplice, verrà affrontato sei volte, e al suo interno troviamo gli strappi di Wijnpers, Sint Antoniusberg e Keizersberg. Il secondo, invece, è più duro e comprende le erte di Smeysberg, Moskesstraat, Taymansstraat, Bekestraat e Vewelderstraat. Benché si svolga nelle Fiandre, dunque, parliamo di una gara che ha ben poco da spartire con le corse tipiche di questi luoghi. Nel tracciato non troviamo muri iconici della zona, come Kapelmuur e Vecchio Kwaremont, e questi, nel complesso, ricorda piuttosto il percorso della Freccia del Brabante. Poiché la prova si riveli veramente dura, bisognerà ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) La prova in linea deidisu strada, i quali si terranno nelle Fiandre, proporrà un tracciato assai particolare. Esso, infatti, comprende due circuiti che si intrecciano tra loro. Il primo è più semplice, verrà affrontato sei volte, e al suo interno troviamo gli strappi di Wijnpers, Sint Antoniusberg e Keizersberg. Il secondo, invece, è più duro e comprende le erte di Smeysberg, Moskesstraat, Taymansstraat, Bekestraat e Vewelderstraat. Benché si svolga nelle Fiandre, dunque, parliamo di una gara che ha ben poco da spartire con le corse tipiche di questi luoghi. Nel tracciato non troviamoiconici della zona, come Kapelmuur e Vecchio Kwaremont, e questi, nel complesso, ricorda piuttosto ildella Freccia del Brabante. Poiché la prova si riveli veramente dura, bisognerà ...

