Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021: analisi favoriti gara in linea uomini Elite (Di giovedì 23 settembre 2021) L’edizione 2021 dei Mondiali di Ciclismo si svolge nelle Fiandre, su un percorso complicato, caratterizzato, come da tradizione in quelle zone dalla presenza da muri e strappi in pavè. I favoriti saranno principalmente dunque quelli delle classiche del nord, a partire ovviamente dal Belgio. I padroni di casa possono infatti schierare due dei principali favoriti, ovvero Wout Van Aert e Remco Evenepoel. Entrambi hanno dimostrato una ottima condizione già nella cronometro, che hanno chiuso al secondo e terzo posto, e cercheranno il colpo grosso per una medaglia d’oro che manca al Belgio da ormai 9 anni. I due dovranno trovare la giusta collaborazione e non ostacolarsi, e saranno appoggiati da un team molto forte con Lampaert, Stuyven e Benoot. Due settimane fa però gli Europei sono stati ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) L’edizionedeidisi svolge nelle, su un percorso complicato, caratterizzato, come da tradizione in quelle zone dalla presenza da muri e strappi in pavè. Isaranno principalmente dunque quelli delle classiche del nord, a partire ovviamente dal Belgio. I padroni di casa possono infatti schierare due dei principali, ovvero Wout Van Aert e Remco Evenepoel. Entrambi hanno dimostrato una ottima condizione già nella cronometro, che hanno chiuso al secondo e terzo posto, e cercheranno il colpo grosso per una medaglia d’oro che manca al Belgio da ormai 9 anni. I due dovranno trovare la giusta collaborazione e non ostacolarsi, e saranno appoggiati da un team molto forte con Lampaert, Stuyven e Benoot. Due settimane fa però gli Europei sono stati ...

