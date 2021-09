Ciclismo, il Belgio non vince i Mondiali dal 2012. Ma con Van Aert ed Evenepoel sembra l’occasione buona… (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Belgio, nel nuovo millennio, ha conquistato appena due maglie iridate. La prima nel 2005 con Tom Boonen e la seconda nel 2012 con Philippe Gilbert. Un risultato che possiamo considerare sorprendente in negativo, dato che parliamo della nazione che, nella storia, ha vinto più titoli Mondiali. Nel ‘900, infatti, trascinata da campioni come Briek Schotte, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy, Eddy Merckx e Freddy MAertens, la selezione dello stato che unisce Fiandre e Vallonia aveva trionfato in ben ventiquattro Campionati del Mondo. L’ormai imminente Mondiale del 2021, però, sembra l’occasione giusta, per il Belgio, per tornare a esultare. La prova in linea iridata si svolge in casa loro, nelle Fiandre. Inoltre, la selezione belga può vantare, tra le sue file, due ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Il, nel nuovo millennio, ha conquistato appena due maglie iridate. La prima nel 2005 con Tom Boonen e la seconda nelcon Philippe Gilbert. Un risultato che possiamo considerare sorprendente in negativo, dato che parliamo della nazione che, nella storia, ha vinto più titoli. Nel ‘900, infatti, trascinata da campioni come Briek Schotte, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy, Eddy Merckx e Freddy Mens, la selezione dello stato che unisce Fiandre e Vallonia aveva trionfato in ben ventiquattro Campionati del Mondo. L’ormai imminente Mondiale del 2021, però,giusta, per il, per tornare a esultare. La prova in linea iridata si svolge in casa loro, nelle Fiandre. Inoltre, la selezione belga può vantare, tra le sue file, due ...

