Ciclismo | i Mondiali 2025 si disputeranno in Rwanda! Prima volta per l’Africa

(Di giovedì 23 settembre 2021) Idisu strada siin Rwanda. Il Comitato Direttivo dell’Unione Ciclistica Internazionale ha accolto la candidatura della capitale Kigali. Per lanella storia, la rassegna iridata diandrà in scena in Africa: il Presidente David Lappartient, eletto nel 2017 e che domani verrà riconfermato al vertice dell’UCI (non ci sono avversari), ha mantenuto la promessa che aveva fatto quattro anni fa. Il Rwanda può fare festa dopo aver lavorato tanto per poter avere questo appuntamento: dal 2009 il Tour del Paese è in costante crescita, le infrastrutture sono all’avanguardia soprattutto nella regione dei Grandi Laghi, David Lappartient ha più volte visitato la zona e il dossier è risultato più convincente di quello presentato ...