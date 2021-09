Ciclismo, è fatta per il ritorno di Nibali all’Astana: eloquente il tweet del team kazako (Di giovedì 23 settembre 2021) Il ritorno di Vincenzo Nibali all’Astana sembrava cosa fatta, tuttavia i giorni passavano e l’ufficialità stentava ad arrivare. A fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio il team kazako, che attraverso un post su Twitter ha di fatto ufficializzato l’operazione. Nel tweet sono infatti presenti tre emoji, che rappresentano nell’ordine uno squalo, un ciclista ed una casa. Nibali lascia dunque la Trek-Segafredo e fa ritorno all’Astana, team con il quale ha centrato i successi più prestigiosi della sua carriera. Per quanto riguarda l’accordo non sono ancora stati resi noti i dettagli. Tuttavia, come preannunciava La Gazzetta dello Sport, dovrebbe trattarsi di un contratto annuale. — Astana – Premier Tech ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildi Vincenzosembrava cosa, tuttavia i giorni passavano e l’ufficialità stentava ad arrivare. A fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio il, che attraverso un post su Twitter ha di fatto ufficializzato l’operazione. Nelsono infatti presenti tre emoji, che rappresentano nell’ordine uno squalo, un ciclista ed una casa.lascia dunque la Trek-Segafredo e facon il quale ha centrato i successi più prestigiosi della sua carriera. Per quanto riguarda l’accordo non sono ancora stati resi noti i dettagli. Tuttavia, come preannunciava La Gazzetta dello Sport, dovrebbe trattarsi di un contratto annuale. — Astana – Premier Tech ...

